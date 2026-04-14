Şanlıurfa'da liseye saldırı: 16 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren Ö.K isimli saldırgan rastgele ateş açtı. .

16 kişinin yaralandığı saldırıda, Ömer Ket ise intihar etti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan bir Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından okula silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 16 yaralı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: En az 7 kişi yaralanırken saldırganın birçok öğrenciyi rehin aldığı iddia edildihttps://t.co/nO1tMvbx35 pic.twitter.com/iECgxrct8T — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 14, 2026

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemesi sürerken, yaralıların durumuna ilişkin net bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

İNTİHAR ETTİ

Okul içerisinde bulunan Ket'in bazı öğrencileri rehin alan saldırgan daha sonra intihar etti.

Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu belirtildi.

Vali Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu, açık öğretim kaydının bulunduğunu açıkladı. Şıldak, şahsın polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığını ve olayın ardından yaşamına son verdiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.