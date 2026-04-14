Şanlıurfa'da liseye saldırı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da okula giren saldırgan rastgele ateş açtı. 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı öne sürüldü.

  • 14.04.2026 10:12
  • Güncelleme: 14.04.2026 10:50
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lise lise önünde silah sesleri duyuldu.

Liseye giren bir saldırganın rastgele ateş açtığı ve 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan bir Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından okula silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 7 yaralı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemesi sürerken, yaralıların durumuna ilişkin net bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

"ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDI" İDDİASI

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor

