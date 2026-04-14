Şanlıurfa'da liseye saldırı: İlçe Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren Ö.K isimli saldırgan rastgele ateş açtı. .

16 kişinin yaralandığı saldırıda, Ömer Ket ise intihar etti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan bir Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından okula silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 16 yaralı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: En az 7 kişi yaralanırken saldırganın birçok öğrenciyi rehin aldığı iddia edildi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 14, 2026

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemesi sürerken, yaralıların durumuna ilişkin net bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

İNTİHAR ETTİ

Okul içerisinde bulunan Ket'in bazı öğrencileri rehin alan saldırgan daha sonra intihar etti.

Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu belirtildi.

Vali Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu, açık öğretim kaydının bulunduğunu açıkladı. Şıldak, şahsın polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığını ve olayın ardından yaşamına son verdiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise merkez teşkilatından bir başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiği duyuruldu. Açıklamada şunlar denildi:

"Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir.



Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır.

Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime “dört gün” süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 3 YARALININ DURUMU AĞIR

Şanlıurfa Valiliği, saldırıyla alakalı açıklama yayımladı.

Açıklamada 16 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu, 6 kişinin tedavisinin devam ettiği ve 7 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“14.04.2026 Salı günü 09:30 sularında Siverek İlçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 16 vatandaşımızın 7'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralımızın tedavileri Şanlıurfa'da bulunan hastanelerde devam etmektedir.

Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İLÇE EMNİYET VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14.04.2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir.

Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”