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Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 15:28
  • Giriş: 15.07.2025 15:28
  • Güncelleme: 15.07.2025 15:28
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 R 4166 plakalı minibüs ile 63 AY 920 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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