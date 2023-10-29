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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 16:06
  • Giriş: 29.10.2023 16:06
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:06
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Almaşar Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 R 4166 plakalı minibüs ile 63 ACT 920 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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