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Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 22:16
  • Giriş: 06.09.2024 22:16
  • Güncelleme: 06.09.2024 22:17
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs, Koruklu kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin Y’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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