Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Güncel
  • 13.03.2026 14:07
  • Giriş: 13.03.2026 14:07
  • Güncelleme: 13.03.2026 14:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisinin otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

K.K. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun kırsal 11 Nisan Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan İ.Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra yaralanan 6 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

