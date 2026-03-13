Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 6 öğrenci yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisinin otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun kırsal 11 Nisan Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan İ.Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra yaralanan 6 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.