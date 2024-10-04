Şanlıurfa'da okul servisinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti: Müfettiş görevlendirildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okul çıkışı kendisini evine bırakan servisin altında kalarak ezilen 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesinde yaşandı.

Saygın Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Elif Tekin, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulunan Ekili kırsal Mahallesindeki evine gitmek için okul bahçesindeki servis minibüsüne bindi.

Mehmet Ceylan isimli servis sürücüsü, bütün öğrencileri aldıktan sonra evlerine bırakmak için yola çıktı.

İddiaya göre, servis minibüsü Ekili kırsal Mahallesi girişine geldiğinde aracın içerisindeki Elif Tekin, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde aracın altında kalarak ezildi.

Ağır yaralanan öğrenci, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Elif Tekin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaza sonrası servis sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken olayın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ceset, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığına defnedilirken Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin bir müfettiş görevlendirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



