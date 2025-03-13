Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak

Şanlıurfa Valiliği, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrenci velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla Vali Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Eğitimin herkes için zorunlu olduğu ifadelerinin yer aldığı yazıda ayrıca; çocuğun eğitim hakkının Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alındığı belirtildi.

Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın beşinci gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın onuncu gününde ise e-okul dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.

VELİYE PARA CEZASI KESİLECEK

Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yazıda son olarak, zorunlu eğitim çağındaki bütün öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla kanunlarda belirtilen uygulamaların bütün ilçelerde kaymakamlıklar tarafından en hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi, yapılacak iş ve işlemlerin sıralı amirler tarafından denetlenmesi istendi.