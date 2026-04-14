Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: Eğitim sendikalarından eylem kararı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir saldırganın okula düzenlediği ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, eğitim sendikalarını harekete geçirdi. Okullarda güvenlik zafiyetine ve şiddet sarmalına tepki gösteren sendikalar iş bırakma kararı aldı.

Şanlıurfa'da okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen Ömer Ket isimli saldırganın Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Eğitim sendikaları, olay üzerine açıklamalar yayımlayarak iş bırakacaklarını duyurdu.

EĞİTİM-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Eğitim-İş Sendikası, 15-16 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle derslere girmeyeceklerini duyurdu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada okulların en güvenli alanlar olması gerekirken şiddet mahalli haline geldiğini vurguladı.

"Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur" diyen Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır. Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi, yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek, her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli, kadrolu temizlik personeli, kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir!

Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem

2. gün: Ankara’da “Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması”

YETER ARTIK! ARTIK YETER! 2 GÜN İŞ BIRAKIYORUZ!

TÜM EĞİTİM EMEKÇİLERİNE, SENDİKALARA VE HALKIMIZA ÇAĞRIMIZDIR!



Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler… — Kadem Özbay (@kademozbay_) April 14, 2026

Hürriyetçi Eğitim Sen de 2 günlük iş bırakma kararı aldı.

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen de açıklama yayımlayarak 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakacaklarını, aynı gün, Siverek’te ve diğer illerde basın açıklamaları gerçekleştireceklerini duyurdu.