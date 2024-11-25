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Şanlıurfa'da operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya salındı

Ajans Haberleri
  • 25.11.2024 14:16
  • Giriş: 25.11.2024 14:16
  • Güncelleme: 25.11.2024 14:16
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya salındı

Şanlıurfa'da kaçak avcılara düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi, Eyyübiye ilçesindeki pazarda saka kuşu satıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Güvenlik güçlerinin desteğiyle bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazırlanmış 20 saka kuşuna el koydu.

Rehabilitasyon merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen kuşlar, törenle doğaya salındı.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Özbay, duyarlı vatandaşlara ihbarlarından dolayı teşekkür etti.

Merkez olarak doğaya hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Özbay, "Kaçak avcılar tarafından ele geçirilen 20 saka kuşu satışa hazırlanmış. İhbar üzerine harekete geçerek hayvanlarımızı kurtardık. Satmaya çalışanlar ise kaçmış, onların yakalanması için de çalışma yapılıyor" dedi.

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