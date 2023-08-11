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Şanlıurfa'da ot yangını askeri bölgeye sıçradı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 17:42
  • Giriş: 11.08.2023 17:42
  • Güncelleme: 11.08.2023 17:43
Kaynak: DHA
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Şanlıurfa'da ot yangını askeri bölgeye sıçradı

Şanlıurfa'da parkta çıkan anız yangını, askeri bölgeye sıçradı. 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, askerlerin ve itfaiyenin çabaları ile söndürüldü.

Ataşehir Mahallesi Maşuk bölgesi Ataşehir Camisi'nin yanındaki parkta çıkan yangın, kuru otları da tutuşturup, büyüdü. Büyüyen alevler, 20 Zırhlı Tuğay Komutanlığı atış poligonlarının bulunduğu alana sıçradı.

İtfaiyeye haber verilirken, askerler alevleri söndürmek için seferber oldu. Askerler tankerler ile su taşırken, 10 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışması yaparken, anız yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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