Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 18:17
  • Giriş: 03.09.2025 18:17
  • Güncelleme: 03.09.2025 18:17
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

BirGün'e Abone Ol