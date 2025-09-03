Şanlıurfa'da otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.