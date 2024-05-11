Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa'da Suruç-Akçakale kara yolunda seyir halinde olan Kadir A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Ecrin A. isimli çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kadir A. idaresindeki otomobil, Suruç-Akçakale kara yolunun kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kadir A. ve eşi Zeliha A. (36) ile ailenin 6 çocuğu ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ecrin A. (13) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.