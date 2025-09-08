Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da otomobil durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarptı

Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve ağabeyi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 17:06
  • Giriş: 08.09.2025 17:06
  • Güncelleme: 08.09.2025 17:06
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarptı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol