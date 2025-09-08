Şanlıurfa'da otomobil durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarptı
Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve ağabeyi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.
O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.