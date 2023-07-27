Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düşmüştü: Kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun canız bedenine ulaşıldı.

Haliliye ilçesi kırsal Köse Mahallesi yakınlarında dün otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 1,5 yaşındaki İshak A'yı arama çalışmaları devam etti.

Dalgıç polislerce yapılan çalışmada İshak A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da İbrahim A'nın kullandığı otomobilin dün sulama kanalına düşmesi sonucu araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 1 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılmış, suda kaybolan bir çocuğun bulunması için ise arama çalışmaları başlatılmıştı.