Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü: 4 kişi aranıyor

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde seyir halindeyken sulama tahliye kanalına düşen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde, seyir halinde olan otomobil Harran Sulama Tahliye Kanalı’na düştü.

Kaza sonrası araçta bulunan iki vatandaşın kendi imkanlarıyla kanaldan çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ancak araçta bulunan H.G. (42) ile birlikte üç çocuğun kanalda mahsur kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kaybolan vatandaşları bulmak amacıyla arama kurtarma çalışması başlattı. İş makinesi ve dalgıç ekipler tarafından sürdürülen çalışmalara AFAD, Emniyet, Jandarma, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekipleri katılıyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinin bir vali yardımcısı tarafından yerinde koordine edildiği belirtilirken, vatandaşların en kısa sürede bulunması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını bildirerek, kazadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.