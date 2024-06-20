Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdulmenaf Öngün (71) ağır yaralandı, eşi Lerin Öngün (66) ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Mardin-Şanlıurfa D 400 kara yolu Başköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Abdulmenaf Öngün'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Osman Gümüş yönetimindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada, Abdulmenaf Öngün ve eşi Lerin Öngün yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve eşi, sağlıkçıların müdahalesi sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yaralılardan Lerin Öngün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Lerin Öngün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tedavisi süren Abdulmenaf Öngün'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, tanker şoförü Osman Gümüş'ü gözaltına aldı.