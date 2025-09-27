Şanlıurfa'da otomobil, tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalı duvarına çarparak tarlaya devrildiği kazada Kasım Çiftçioğlu (16) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çağbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarladan dönen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın duvarına çarptıktan sonra mısır tarlasına devrildi. Ters dönerek duran otomobili görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kasım Çiftçioğlu, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)