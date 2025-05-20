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Şanlıurfa'da otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 12:59
  • Giriş: 20.05.2025 12:59
  • Güncelleme: 20.05.2025 12:59
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu kent merkezi girişinde takibe alınan bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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