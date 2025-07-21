Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
A.B. yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, Ulubağ Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Ali Türkmenoğlu'na (4) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Türkmenoğlu, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı.