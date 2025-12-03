Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.S. yönetimindeki 09 ADH 004 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Abdurrahman Dede Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Aytekin'e (17) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aytekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.