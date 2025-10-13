Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Müslüm Şimşek (23) idaresindeki motosiklet, Bostancılar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.Z. yönetimindeki 63 YP 987 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.Z. gözaltına alındı.