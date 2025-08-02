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Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 00:13
  • Giriş: 02.08.2025 00:13
  • Güncelleme: 02.08.2025 00:13
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdulkadir B. yönetimindeki 63 AFB 840 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Enes K. (17) ile Ali Berat G. (17) ve Muhammed Ali D. (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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