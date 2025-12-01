Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Şaha Aydoğdu (51) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir-Işıldar kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 TR 5059 ve 16 AUE 120 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

