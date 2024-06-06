Şanlıurfa'da park halindeki otomobile kaldırım taşıyla zarar verdi

Şanlıurfa'da bir kişinin, park halindeki otomobile kaldırım taşı atıp zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki kadın, bilinmeyen nedenle, yerden aldığı kaldırım taşıyla park halindeki otomobilin önce camını kırdı, ardından da aracın çeşitli yerlerine vurdu.

Çevredekilerin uyardığı kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, otomobilde zarara neden olan olayla ilgili inceleme başlattı.