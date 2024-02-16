Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur, sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı, yollarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, biriken suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.
Öte yandan Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı. Bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.
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