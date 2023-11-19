Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde biriken sulara Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Siverek-Diyarbakır kara yolunda ise canlı hayvan taşıyan tırın tavanındaki metal aksam fırtına nedeniyle söküldü, kara yolunda trafik aksadı.
Kara yolunun 8. kilometresinde ise sağanak nedeniyle devrilen tırın yolu kapatmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu.
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