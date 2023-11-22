Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunması ve ruhsatsız sahte gıda üretiminin engellenmesi kapsamında sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 1 litrelik şişe ile 1100 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.
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