Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 23:21
  • Giriş: 22.11.2023 23:21
  • Güncelleme: 22.11.2023 23:21
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunması ve ruhsatsız sahte gıda üretiminin engellenmesi kapsamında sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 1 litrelik şişe ile 1100 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi. ​​​​​​​

Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 