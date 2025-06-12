Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Fethüla K. (63) yönetimindeki 63 EP 600 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Rojin K. (2), Hicran K. (1) ve Feride K. (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Feride K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.