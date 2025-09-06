Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 18:51
  • Giriş: 06.09.2025 18:51
  • Güncelleme: 06.09.2025 18:51
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 31 TU 699 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15. kilometresinde, Güvercin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki R.D, Ö.F.D. ve E.S.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol