Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 31 TU 699 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15. kilometresinde, Güvercin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki R.D, Ö.F.D. ve E.S.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.