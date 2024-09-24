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Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 11:32
  • Giriş: 24.09.2024 11:32
  • Güncelleme: 24.09.2024 11:32
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kudbettin K. (30) idaresindeki 44 LD 349 plakalı pikap, kırsal Avurtepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan mevsimlik tarım işçilerinin Bursa'dan Siverek'e geldikleri öğrenildi.

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