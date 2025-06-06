Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bayırözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Bayırözü Mahallesine giden Ferhat Akbulut yönetimindeki 34 LC 0430 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akbulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.