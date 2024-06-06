Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Kentteki bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı görüldü.

Sıcaklardan bunalan bazı yurttaşlar ise serinlemek için dondurma ve buzlu içecekleri tercih etti.