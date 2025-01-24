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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 09:45
  • Giriş: 24.01.2025 09:45
  • Güncelleme: 24.01.2025 09:45
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlediğini belirtti.

Aramalarda 3 uzun namlulu tüfek, 13 tabanca, 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 34 şarjör ve 555 merminin ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Şıldak, işlemleri tamamlanan 1 zanlının tutuklandığını aktardı.

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