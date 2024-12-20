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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 22:47
  • Giriş: 20.12.2024 22:47
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:47
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 30 şarjör ve 1497 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 11 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş duvar içinde ve mısır tarlasında gizlendiği görüldü.

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