Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.