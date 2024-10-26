Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.10.2024 12:46
  • Giriş: 26.10.2024 12:46
  • Güncelleme: 26.10.2024 12:46
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

BirGün'e Abone Ol