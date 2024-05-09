Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabancı ve Ördekli mahallelerinde 5 adreste silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 5 uzun namlulu tüfek, 12 şarjör, 984 mermi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 yelek ile 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.
Operasyonda, H.Ş, S.G, V.G. ve M.K. gözaltına alındı.