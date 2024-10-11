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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 17:03
  • Giriş: 11.10.2024 17:03
  • Güncelleme: 11.10.2024 17:03
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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