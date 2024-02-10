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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 13:26
  • Giriş: 10.02.2024 13:26
  • Güncelleme: 10.02.2024 13:26
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 85 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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