Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 85 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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