Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • 08.05.2026 16:41
  • Güncelleme: 08.05.2026 16:43
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Konaç Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

