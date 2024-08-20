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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 12:30
  • Giriş: 20.08.2024 12:30
  • Güncelleme: 20.08.2024 12:30
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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