Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.