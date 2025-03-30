Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla yaralandı, kavgayı ayırmaya çalışan kişi ise ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde M.K. (46) ile aralarında husumet bulunan H.K. (64), M.K. (37), S.K. (69), L.K. (43) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. (46), tabancayla bacağından yaralandı.

Her iki tarafla da akrabalık bağı olan Müslüm K. (71), kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçizmeli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.