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Şanlıurfa'da sis etkili oldu

Urfa'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki bütün uçuşlar iptal edildi.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 15:13
  • Giriş: 28.12.2024 15:13
  • Güncelleme: 28.12.2024 15:13
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sis etkili oldu

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, halkı ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya planlanan uçuşlar iptal edilirken, Şanlıurfa'ya inmesi planlanan uçaklar da çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

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