Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçtan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Harran'da sulama tahliye kanalına düşen otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıp sürücünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde sulama tahliye kanalına düşen araçla ilgili yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmaların ilk andan itibaren büyük bir titizlik ve koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Vali Şıldak, aracın yerinin tespit edilmesinin ardından saat 15.40 sıralarında kanaldan çıkarıldığını, araç içerisinde bulunan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Araç sürücüsü H.G.’nin bulunması için ise arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Kazaya ilişkin açıklamasında üzüntüsünü dile getiren Vali Şıldak, "Büyük üzüntü duyduğumuz kaza sonucu kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.