Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su altında ve üstünde Ali'yi arama çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.