Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Ethem Poyraz Ovaçin, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 01.09.2025 15:05
  • Giriş: 01.09.2025 15:05
  • Güncelleme: 01.09.2025 15:10
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ozanlar Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ethem Poyraz Ovaçin, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

