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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3) isimli çocuk boğuldu.

Güncel
  • 19.09.2024 14:27
  • Giriş: 19.09.2024 14:27
  • Güncelleme: 19.09.2024 14:27
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Harran'ın Kırsal İmam Bakır Mahallesi’ndeki evinin yakınlarından geçen sulama kanalı etrafında oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf Güçin, dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güçin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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