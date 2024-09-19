Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3) isimli çocuk boğuldu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Harran'ın Kırsal İmam Bakır Mahallesi’ndeki evinin yakınlarından geçen sulama kanalı etrafında oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf Güçin, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güçin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.