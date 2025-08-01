Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç kayboldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kırsal Anaz Mahallesi'nde sulama kanalına giren 18 yaşındaki Ömer Demir bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.