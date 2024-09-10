Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına girdikten sonra gözden kaybolan Suriye asıllı Muhammed Beşir isimli çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Suriye asıllı Muhammed Beşir (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.